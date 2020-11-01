شكرا لقرائتكم خبر عن لاشين إبراهيم: «الانتخابات جرت في جو من التنافس والشفافية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب شهدت تعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة والهيئة.
وأضاف «لاشين»، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات «أُجريت في جو من التنافس والشفافية».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
107,555
-
تعافي
99,452
-
وفيات
6,266
كانت هذه تفاصيل خبر لاشين إبراهيم: «الانتخابات جرت في جو من التنافس والشفافية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.