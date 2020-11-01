شكرا لقرائتكم خبر عن لاشين إبراهيم: «الانتخابات جرت في جو من التنافس والشفافية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب شهدت تعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة والهيئة.

وأضاف «لاشين»، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات «أُجريت في جو من التنافس والشفافية».