شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصدق على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة القراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة الموقر صدق د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الأحد، على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وذلك على النحو التالي :

أولًا: إعلان فوز الشيخ محمد صالح حشاد رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه من بين المتقدمين .

ثانيًا: إعلان فوز سبعة عشر عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم من بين المتقدمين، وهم :

1- إبراهيم السيد إبراهيم المتولي

2- محمود محمد حسن الخشت

3- محمد عبدالقادر بيومي سلطان

4- الشحات السيد حسن شاهين

5- محمد عبدالموجود عبدالمقصود

6- محمد محمد محمد إسماعيل

7- صديق محمود صديق المنشاوي

8- طه محمد نعمان حسين

9- أحمد عوض إسماعيل فيوض

10- محمد محروس محمد طلبة

Advertisements

11- حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي

12- حسين حسن عبدالعال السويفي

13- محمد مصطفى محمد الشرقاوي

14- محمد السيد كسكين حسن

15- عبدالباسط محمد أحمد عمارة

16- أحمد فرج الله محمود الشاذلي

17- حسين إبراهيم فتح الله محمد

ثالثًا: فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8 / 11 / 2020م حتى يوم الثلاثاء 11 / 11 / 2020م من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.