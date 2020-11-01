شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يفتتحان أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الأحد، أعمال التطوير والتحديث بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك.

وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة حلوان بإزاحة الستار، وتفقد أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها منشآت الكلية، وفي كلمته أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بأعمال التطوير التي تمت بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، والتي تعد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، مؤكدًا أنها تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة بالجامعات المصرية، فقد أثنى على هذه الجهود الجماعية لكوكبة من العلماء والقادة يجمعهم حس وطني وشعور بالمسؤولية ورغبة في التقدم.

ودعا وزير التعليم العالي إلى ضرورة التوسع في البرامج الخاصة والجديدة وإنشاء الجامعات الأهلية نظرًا للحاجة لهذا النوع من التعليم المتميز، وأشار إلى شدة اهتمام الوزارة بالمناخ الذي يعمل به عضو هيئة التدريس، ويتلقى الطالب فيه العلوم المختلفة مع الحرص على تذليل العقبات كافة التي تواجه العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة حلوان على حدوث طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم سواء بتطوير الكليات الموجودة بالفعل أم استحداث كليات جديدة، كما أعرب عن سعادته برفع كفاءة المباني والمنشآت والقاعات بتكلفة تقريبية ٦٠ مليون جنيه وذلك بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب، موضحًا أن الجامعة تتخذ خطوات مهمة في مسيرة التوسع والتطوير، وسوف يتم وضع حجر أساس لجامعة حلوان الأهلية عما قريب.

وأشاد الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، بخطة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تضمنت فلسفة وأسلوب حياة متميزًا من أجل بناء وتطوير التعليم والتي يتضح آثارها يوما بعد يوم، كما استعرض تاريخ كلية التجارة وتخصصاتها الرائدة والفريدة، وأشار إلى عملية التحديث الكبرى التي شملت مبني عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الأرضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية، وعدد خمس قاعات وغرف الكونترول وغرف شؤون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية، وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج وتنسيق موقع الفناء والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية وللدور الأول بمبنى عمادة الكلية.

وشملت التحديثات مدرج الأستاذة الدكتورة إيناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب السادة منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرين قاعة وغرفة دراسية وشبكة إنذار الحريق وشبكة إطفاء الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية، كما تم معالجة وترميم الأسقف في جميع مباني الكلية وكذلك مانتج عن إعصار مارس ٢٠٢٠ من أضرار نظرًا لتقادم مباني الكلية والتي تقارب الثمانين عامًا، حيث إن عملية التطوير والتحديث التي قامت بها الجامعة قد أحيت مبانى الكلية بصورة حضارية.

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وأعرب طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك عن بالغ سعادتهم لما تم من إنجازات وأعمال تطوير شاملة شهدتها الكلية التي جاءت نتيجة استجابة سريعة من رئيس جامعة حلوان لمطالب الطلاب الذين أكدوا على امتنانهم لهذا القدر من الاهتمام الكبير وسرعة التطوير التي تمت على كل الأصعدة في البنية الأساسية للكلية والمدرجات والأدوات التفاعلية وهو ما أسهم في تشجيعهم على مواصلة العملية التعليمية بصورة جيدة وحفزهم على مواصلة مسيرة النجاح بما حققتة الجامعة لهم من تطوير فاق توقعاتهم وكان له أثر إيجابي على معنوياتهم وقالوا إن أعضاء هيئة التدريس والأساتذة شاركوهم هذا الشعور مما أعطى للعملية التعليمية دافعية جديدة وأكسبها رونقًا وأضفى روح البهجة والسعادة والسرور عليهم مع بدء الدراسة الفعلية.