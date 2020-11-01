شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بـ«الشواطئ» تتفقد مشروع حماية الصخرة الأم لـ«قايتباي» بـ267 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المهندسة عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، جولة ميدانية، الأحد، لتفقد أعمال مشروع حماية قلعة قايتباي والصخرة الأم، والوقوف على معدلات التنفيذ الجارية للمشروع.

تأتى زيارة مدير التنفيذ والصيانة في إطار خطة الهيئة لمتابعة تنفيذ الأعمال للمشروعات الجارية في الإسكندرية والتى تضم قلعة قايتباى وتدعيم سور كورنيش الإسكندرية والمحروسة وسيدى بشر، وفي ضوء توجيهات المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.

يشار إلى أن الشركة المنفذة لمشروع ترميم وحماية القلعة انتهت من تنفيذ حوالي 68% من جملة المشروع الهندسي البحرى المتكامل الأول من نوعه لحماية قلعة قايتباى في الإسكندرية، بتكلفة 267 مليون جنيه، تمهيدا لتسليمه في ديسمبر 2020 كما هو مقرر له.

ويقع المشروع في 5 أجزاء: الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار، ولسان حجرى بطول 30 متراً، ورصيف بحري بطول 100 متر، وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملي تتم الاستفادة منه في موسم الصيف، حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة ويأخذ شكلًا دورانيًا حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب حتى الشمال، ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متر من الناحية الشمالية، وهو لسان حماية وسياحي في نفس الوقت.

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد مشروع حماية الصخرة الأم لـ"قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد مشروع حماية الصخرة الأم لـ"قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد مشروع حماية الصخرة الأم لـ"قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد مشروع حماية الصخرة الأم لـ"قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد مشروع حماية الصخرة الأم لـ"قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد مشروع حماية الصخرة الأم لـ"قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)