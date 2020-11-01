شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الطماطم والفاصوليا.. واستقرار نسبي للفاكهة بأسواق الجملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاودت أسعار الخضر ارتفاعها في سوق الجملة خاصة الطماطم، عقب انخفاضها بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وسجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا بلغ أكثر من 4 جنيهات ليباع للمستهلك بـ7 إلى 10 جنيهات في الأسواق الفرعية بـ6 أكتوبر، في حين سجل الفلفل ارتفاعاً نسبيا ً بلغ 2 جنيه، ليباع للمستهلك ما بين 3 إلى 5 جنيهات، بحسب النوع، والملون 10 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه ليباع للمستهلك بـ5 جنيهات، والخيار 2.30 جنيه ليباع بـ6 جنيهات، بينما استقرت أسعار البطاطس عند 3 جنيهات لتباع بسعر يتراوح بين 5 إلى 6.5 جنيه، والليمون بـ2.5 جنيه ليباع بـ5 جنيهات للمستهلك، وارتفع سعر الباميا إلى 5 جنيهات بسوق الجملة ليباع بـ10 جنيهات بالأسواق الفرعية، والباذنجان بـ2 جنيه ليباع بسعر 4 جنيهات، والفاصوليا 10 جنيهات، بينما ظلت أسعار الملوخية مستقرة عند 2.5 للكيلو.

أما عن أسعار الفاكهة فقد شهدت استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الموز البلدى بسوق الجملة 4 جنيهات للكيلو ليباع بأسعار من 10 إلى 14 جنيهًا حسب النوع، والبلح الزغلول جنيهين ليباع بسعر 5 جنيهات للكيلو، والعنب 3 جنيهات للأنواع الفاخرة ليباع بسعر 7 جنيهات، والمانجو 8 جنيهات ليباع بسعر يتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا، حسب الصنف، وسجل سعر التفاح اللبناني من 15 جنيها للكيلو ليباع بسعر 20 جنيهًا والجوافة بـ 3 جنيهات لتباع بـ7 جنيهات.

وقال خليل عزب، تاجر، إن الطماطم ارتفعت بشكل كبير هذا الأسبوع بسبب ضعف الكميات الواردة إلى السوق ورخص أسعارها في الأسابيع الماضية وقلة المعروض، بينما استقرت أسعار باقي الخضروات.

وفسّر محسن سعد، رئيس شعبة الخضار، ارتفاع أسعار الطماطم إلى انخفاضها خلال الأسابيع الماضية وهو ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة للمزارعين بسبب ارتفاع عمليات النقل والجمع مما يدفع المزارعين إلى تركها في الأرض دون جمع، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة والفاصل بين العروات.

وأرجع عبدالحكيم بدوى، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعية، ارتفاع أسعار الطماطم إلى قلة المعروض، بالإضافة إلى أنها تأتي في فترة نهاية الموسم وبداية موسم جديد، وعدم وجود سياسة زراعية تحافظ على المساحات المنزرعة وعدم وجود طرق تخزين سليمة للقضاء على نقص المنتج في الفترات بين العروات، بالإضافة لثقافة المستهلك وعدم إقباله على استخدام الصلصة في حال نقص المحصول، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر بشكل كبير على عمليات التخزين والتداول، موضحًا أن البطاطس المعروضة في الأسواق هي تخزين، في حين انخفض سعر الليمون بسبب وفرة المحصول، وتوقع أن تشهد الأسواق انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام المقبلة حتى بشائر الأصناف الجديدة.

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