شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُسلم أجهزة «التابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، أجهزة التابلت المدرسي لطلاب عدد من مدارس المحافظة، للاطمئنان على المنظومة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وجهود تعريف الطلاب بنظم استخدامه.

وأكد غنيم أن التابلت يعد نقلة نوعية جديدة في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا، مشددًا على أن اهتمام الدولة بالتعليم في مقدمة الأولويات التنموية ضمن رؤية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد التحول إلى نظام تعليم حديث يواكب متطلبات العصر الذي نعيش فيه في مختلف مناحي الحياة، ومطالبا بأهمية التضافر لتحقيق أكبر استفادة من جهود الدولة الكبيرة في هذا المجال.

كما أشار غنيم إلى متابعته من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم منظومة العمل الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على مدارس المحافظة والبالغ عددها 15 ألفا و196 جهازا بمشتملاته «جراب، قلم للكتابة على الشاشة وشاحن وسماعة»، والتي يتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الرسمية واللغات والتعليم الخاص وفصول الخدمات وطلاب نظام الدمج، بالإضافة إلى المُعلمين ومُوجهي المرحلة الثانوية العامة.

فيما قالت وكيلة الوزارة، إن أجهزة التابلت وردت لمخازن المديرية، يوم 13 أكتوبر، وسط تأمين وتنسيق تام بين الجهات الأمنية والأمن الإداري بالمديرية، وتم توزيعها في اليوم التالي على الإدارات تحت إشراف اللجنة الدائمة، إذ قامت الإدارات التعليمية بتسليم مخصصات الأجهزة لكل مدرسة طبقا للأعداد المسجلة بها، وتم تفعيل «activation» الأجهزة بمعرفة أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس، وبإشراف التطوير التكنولوجي بالمديرية لتنشيط الأجهزة وربطها بالمنظومة، إذ يحتوى الجهاز على‏ serial number‏ «رقم مسلسل»، لسهولة تتبعه في حال فقدانه، ويمكن تركيب شريحة اتصال SIM‏ للأغراض التعليمية.