شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تغطية الكابلات المكشوفة وصيانة خلايا أعمدة الإنارة بمناطق القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عدد من الفنيين بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بتغطية وردم الكابلات المكشوفة بشارع سليمان مظهر وصيانة خلايا أعمدة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية بحي الأمل، والمرور على المناطق لرصد أي أعمدة إنارة غير مضيئة لإصلاحها وفقًا لخطة العمل، وذلك استكمالا للأعمال اليومية.

جدير بالذكر أنه تم دعم المدينة بعدد ٢٠٠٠ كشاف ليد من الهيئة العربية للتصنيع، وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة الشوارع والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.