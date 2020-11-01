شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة تطعيم مدارس «القصير» بالبحر الأحمر ضد الالتهاب السحائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الأحد، بمتابعة استكمال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض الانيميا والسمنة والتقزم بمدارس المدينة.

وقام الفريق الطبى بالتأمين الصحى بالكشف على طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة الشهيد منصور عباس الابتدائية، وذلك لخدمة طلبة وتلاميذ المدارس في رعاية صحتهم بصورة أفضل مع عودة العملية التعليمية.

وتشمل المبادرة معرفة الوزن والطول وونسبة الهيموجلوبين وكتلة الجسم، ويتم تدوينهم في بطاقة معدة لكل طالب، يسجل بها الاسم الرباعي للطالب وعنوانه واسم المدرسة وتليفون ولى الأمر.

في السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال التطعيم ضد الالتهاب السحائى، لطلاب الصف الأول الاعدادى بمدرسة القصير الاعدادية بنات، حيث أن التطعيم يعد إجباري ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنطاق المحافظة للوقاية من الأمراض والحفاظ على سلامة الطلاب.

يذكر أن وزارة الصحة قررت تشكيل 4249 من الفرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائيي معمل ومدخلى بيانات للعمل بالمبادرة وتم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات.

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