شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تستعد للحملة القومية لتطعيم تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الصحة بالمنيا، اجتماعًا لمديري الإدارات الصحية، في إطار الاستعداد لتنفيذ حملات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الأمراض المتوطنة في مصر، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها تلاميذ المدارس، وكذلك تنفيذ خطة وزارة الصحة لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.

أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تلك الاستعدادات تأتي تزامنًا مع تنفيذ الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية، والمقرر تنفيذها في الفترة من 8/11/2020 وحتى 19/11/2020 بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة راند خيرى، أنه تم مناقشة تعليمات الوزارة الخاصة بالحملة، وكيفية الإعداد لها وتجهيز وتدريب الفرق الطبية المشاركة، وذلك لضمان سير عملية التجريع بصورة صحيحة، لافتة إلى أن الحملة تستهدف تجريع 750 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، و71 الف تلميذ بمرحلة رياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.