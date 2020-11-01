شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالسلام الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تعقده برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك بالسلام الجمهورى في حضور التشكيل الجديد المجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر أن تتضمن فاعليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كلمة للمستشار لاشين إبراهيم يعقبها النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمتضمنة عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة أجريت فيها الجولة الأولى من الانتخابات، وعدد من أدلوا بأصواتهم، ونسبة المشاركة في التصويت، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وكذا ما حصل عليه كل مرشح في تلك الانتخابات، وأسماء الفائزين، والمرشحين الذين لم يصلوا لنصاب الأغلبية المطلقة (50+1 من الأصوات الصحيحة) وسيخوضون جولة الإعادة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.

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وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.