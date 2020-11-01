شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار وموعد ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خاصة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن حالة عدم الاستقرار تمتد لمناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقع خلال فترة عدم الاستقرار، أن نشهد فرص أمطار متوسطة لخفيفة تكون غزيرة أحيانا تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

واضاف شاهين ، أن فرص الأمطار تكون خفيفة لمتوسطة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، خاصة السواحل الشمالية الغربية، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار مستمرة لنهاية الأسبوع مع اختلاف فرص سقوط الأمطار .

وكشف شاهين أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، مع انخفاض طفيف بالدرجات خلال فترات الليل، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية ومتابعة النشرة الجوية يوميا.

وحول موعد ارتداء الملابس الشتوية، أشار شاهين إلى أننا لازالنا فى فصل الخريف والأجواء مائلة للبرودة ليلا وارتداء الملابس الشتوية يكون مع بداية فصل الشتاء فى ديسمبر.

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ويشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة الحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية ) ، وأمطار متوسطة إلى رعدية تصل لحد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، و أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب البلاد ( أسيوط - المنيا - بحيرة ناصر - ابو سمبل).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.