شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لـ"طفل المرور" يسخر من رجل شرطة آخر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو جديد لـ"طفل المرور"، وهو يسخر من رجل مرور آخر، وقال له :"خد يابنى بتعمل ايه هنا"، وهو الفيديو الثانى لنفس الطفل بعد مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه رجل المرور بإبراز رخصة السيارة ، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة ، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وصدم الشرطى وفر هاربا.

فيما شاركه رفقائه بالسيارة فى الضحك على رجل المرور، وقال أحدهم :"سيادة المستشار ده"، فيما لم يوجه لهم رجل المرور أى حديث، قبل أن يغادروا بالسيارة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على الطفل الذى تهكم على رجل المرور، أثناء سيره بالطريق فى منطقة البساتين، وتم تحرير محضرا بالواقعة.



الطفل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه رجل المرور بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وصدم الشرطى وفر هاربا.

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الفيديو



صورة الطفل



طفل المرور

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل، إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بضبط قائد السيارة ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

وعقب انتشار مقطع الفيديو، كان التحرك الرسمى سريعا، حيث أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بالتحقيق فى الواقعة ، واتخاذ اللازم قانونًا.