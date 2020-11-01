شكرا لقرائتكم خبر عن مجهول يحاول حرق مسجد فى فرنسا والشرطة تراجع كاميرات المراقبة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مسجد فى مدينة شاتودون الفرنسية، إن مجهولاً حاول إضرام النار فى مسجد فى مدينة شاتودون الفرنسية، وأفاد بيان صادر عن الشرطة، أنها ستدقق فى تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمسجد، في إطار التحقيقات في الحادث، فيما نشرت وسائل إعلام عالمية، مقطع فيديو رصدته كاميرا المسجد لمنفذ العملية، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



صورمن الحادث

من جهته، قال فاتح صاري كير، الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي "CIMG"، التى يتبع لها المسجد، إن شخصا مجهولا أشعل النار في المسجد بعد سكب البنزين فيه.

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شهدت فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتير، وصفت بأنها مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المبانى، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامى، وجدير بالذكر، أنه قبل عدة أيام، قام أحد الأشخاص بمهاجمة كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمكن من قتل 3 أشخاص، وإحداث العديد من الإصابات.