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الرئيس والشعب..رسائل الحاضر والمستقبل من جامعة الملك سلمان الدولية "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فيديو، رسائل قوية أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، وعدد من المشروعات والمتاحف الجديدة فى مدينة شرم الشيخ؛ إذ حذر مجددًا من عدم الاستقرار، ومشددًا على أن نتائجه تعنى ضياع الدولة وتدميرها وهدم مستقبلها.

 

وقال الرئيس السيسي في كلمته: "بقول خلي بالكم من البلاد وحافظوا عليها، والشركات اللي اتعطلت والاقتصاد اللي راح والإرهاب اللي اتصدر"، مشيرا إلي إن حجم التدمير والخراب اللي تم في الاعتداء علي المنشأت والمتاحف أكثر من 75 كنسية.

 

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وأكد الرئيس في كلمته:" أي موضوع طالما هناك استقرار بالتحدي نستطيع التغلب عليه، عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة".

 

 

 

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