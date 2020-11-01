الرئيس والشعب..رسائل الحاضر والمستقبل من جامعة الملك سلمان الدولية "فيديو"

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وقال الرئيس السيسي في كلمته: "بقول خلي بالكم من البلاد وحافظوا عليها، والشركات اللي اتعطلت والاقتصاد اللي راح والإرهاب اللي اتصدر"، مشيرا إلي إن حجم التدمير والخراب اللي تم في الاعتداء علي المنشأت والمتاحف أكثر من 75 كنسية.
وأكد الرئيس في كلمته:" أي موضوع طالما هناك استقرار بالتحدي نستطيع التغلب عليه، عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة".
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