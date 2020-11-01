شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، بدء الصمت الانتخابى لمرشحى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وصرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون مستفيد والدفعة الثالثة فى يناير، واحتفالية تتويج الأهلى بدرع الدورى العام

بدء الصمت الانتخابى لمرشحى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

ينطلق بعد قليل فى الساعة الثانية عشر ظهر، اليوم الأحد، الصمت الانتخابي لمرشحى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الذى يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية، حتى يتم إتاحة الفرصة أمام المواطنين فى التفكير لاختيار أفضل من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020.

هطول أمطار غزيرة على مطروح ومدن الساحل الشمالى.. صور

شهدت عدد من مدن محافظة مطروح سقوط أمطار غزيرة، صباح اليوم الأحد، على عدة مناطق مع فرحة أهالى مطروح بكميات الأمطار، خاصة مع بدء موسم زراعة القمح والشعير.

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صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون مستفيد والدفعة الثالثة فى يناير..فيديو وصور

أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أنه تمت دراسة جميع حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة، لافتا إلى أنه تم الصرف لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه فى العام، كما أن إجمالى المتجمد من هذه العلاوات يبلغ 28 مليار جنيه ، لافتا إلى أنه تم صرف نصف المتجمد على دفعتين وفى شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة.

وزير النقل يكلف السكة الحديد بسرعة إنهاء إجراءات شراء 6 قطارات نوم جديدة

كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل، قيادات هيئة السكة الحديد بسرعة إنهاء إجراءات شراء 6 قطارات نوم جديدة لصالح الهيئة، لدعم خدمة قطارات النوم الموجودة حاليا بالهيئة وتحديث أسطول قطارات النوم.

غياب المسمار ووداع الجوكر وحضور مؤمن أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلى بالدورى.. فيديو

"ليلة هنا وسرور" عاشها الأهلى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء على مستوى الإدارة أو الجهاز الفنى واللاعبين أو الجماهير الحمراء، فى احتفالية تسليم البطل درع الدورى الممتاز واللقب الـ 42 فى تاريخه.