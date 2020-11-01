شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يعلن إصدار 415 قرارا لصالح المستهلكين بقيمة 18 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة فى 415 شكوى بلغت قيمتها 18 مليون جنيه لصالح المستهلكين، منهم 30 شكوى فى مجال السيارات و 385 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة .

وذكر بيان للجهاز اليوم أن ذلك يأتى فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، عقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه الشهري رقم 157 .

وأضاف سمير، أنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الإدارة قد اصدر 17 قرارا بإصلاح السيارة، واصدار قرار باستبدال السيارة او استرجاعها ورد قيمتها فى عدد 9 شكاوى ،وقراران بتسليم السيارة وقراراً بمنح قيمه إيجارية للشاكى، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 الى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى ، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

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وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس الادارة قد اصدر قراره فى 385 شكوى سلع معمرة ومتنوعه ، منها 177 قرار باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية و 165 قرار بالإصلاح، و 27 قرارا بتسليم المنتجات .

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الاليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .