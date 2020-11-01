شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة تروج للمتاحف الجديدة.. وتؤكد: إضافة لمعالمنا الثقافية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية للمتاحف الثلاث التى تم افتتاحها أمس من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت فيديو يعرض أهم القطع الأثرية التى ستراها عند زيارة المتاحف الثلاث.

ودعت الهيئة متابعيها لزيارة المتاحف والاستمتاع بما تمتلكه من كنوز الحضارات المتعاقبة على أرض مصر، وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "تم افتتاح ثلاثة متاحف متميزة ستمثل إضافة إلى معالمنا الثقافية بالتأكيد، متحف شرم الشيخ، ومتحف كفر الشيخ، ومتحف المركبات الملكية بالقاهرة، تابعونا لمعرفة المزيد عن هذه المتاحف".

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وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أن اليوم يعتبر يومًا استثنائيًا فى تاريخ السياحة والآثار المصرية حيث تم فى يوم واحد افتتاح 3 متاحف هامة فى محافظات شرم الشيخ وكفر الشيخ والقاهرة بتكلفة ما يقرب من مليار جنيه.

وأوضح أن الافتتاحات تؤكد على الدعم السياسى والمالى اللازم الذى تقدمه القيادة السياسية للحفاظ على تراث وآثار مصر وبناء وتطوير المتاحف، والتأكيد على استئناف الأعمال بكافة مشروعات الآثار والمتاحف المتوقفة منذ سنوات مما يساهم فى توفير بنية أساسية سياحية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، واستحداث نقاط جذب سياحية جديدة تناسب مختلف متطلبات السائحين، لافتا إلى أن متحف شرم الشيخ وأيضا متحف الغردقة يقدمان للزائرين والسائحين تجربة متميزة وفرصة للاستماع بالشواطئ المصرية مع التعرف على الحضارة المصرية القديمة من خلال الربط بين منتج السياحة الترفيهية والثقافية.

وأكد أن المتاحف التى تم افتتاحها ستساهم فى زيادة الوعى السياحى والأثرى لدى المصريين وخاصة الأطفال والشباب منهم للتعرف على حضارة بلدهم الثرية والفريدة.