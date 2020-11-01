شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 طن لحوم ومصنعاتها ودهون ودواجن فاسدة بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 26 طن أحشاء ودهون حيوانية ومقطعات لحوم و دواجن ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الأدمى وذلك على مدار شهر أكتوبر، داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكد الدكتور أشرف أسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله حيث شملت 4,5 طن داخل ثلاجة حفظ ومفرمة لحوم بالعجوزة والوراق و4 أطنان أحشاء ودهون حيوانية فاسدة غير صالحة للأستهلاك الأدمي بحي جنوب الجيزة ومنها 250 كجم لحوم ضاني وبتلو وبقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية و2 طن دهون حيوانية وجلود دواجن ولحوم مفروم فاسدة لدى ثلاجة لحوم بأحياء العمرانية والهرم وضبط 14 طن دواجن فاسدة ومصنعاتها بثلاجة ومجزر بأبو النمرس و 1,5 طن دهون حيوانية ببولاق الدكرور .

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