شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تدرس تحديث 23 قطارا بالخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس الهيئة القومية للأنفاق تحديث 23 قطارا بالخط الأول للمترو المرج - حلوان، يعملون ضمن اسطول قطاراته منذ بداية تشغيل الخط نهاية الثمانيات، بحيث يضافوا إلى 20 قطار مكيف جديد دخلت الخدمة بالخط الأول منذ فترة.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن هناك عرض من تحالف يابانى أسبانى لتمويل وتنفيذ مشروع تحديث ال 23 قطار يضم كلا من شركة ميتسوبيشي اليابانية وCAF الاسبانية، حيث يسعى هذا التحالف للقيام بهذا المشروع.

يذكر أن وزارة النقل أعدت متكاملة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم لتحسين الخدمة المقدمة، وتشمل هذه الخطة تحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما.

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وتشمل خطة وزارة النقل شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطار لصالح الخط الأول للمترو (المرج - حلوان) بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو، بالإضافة إلى الـ 6 قطارات الجديدة التى تم التعاقد عليها للخط الثانى، فضلا عن قطارات الخط الثالث الـ 64.