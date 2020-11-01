شكرا لقرائتكم خبر عن طفل ينافس كبار القراء .. اعرف حكاية "سلامة" مع القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم صغر سنه، إلا أن صوته يجلجل بتلاوة القرأن إذا سمعت صوته من بعيد لا تفرقه عن كبار القراء حفظ القرآن الكريم وعمرة لا يتجاوز 10 سنوات. والده كان له الأثر فى تحفيظه القرآن عندما كان يذهب معه للمسجد وشاهد الأطفال في مثل سنه يحفظون القرأن، فطلب منه أن يذهب مثلهم حتى أنه حفظ القرأن وذاع صيته فى كل مكان. التقينا سلامة أمين داخل منزله، وقال حفظت القران الكريم كاملا وأنا فى سن 7 سنوات، والدى كان يقرأ لى كل يوم بعض الآيات وأقوم بترديدها على صوت كبار المشايخ وبعد حفظى للقرآن قررت أن أشترك في مسابقات كثيرة وحصلت علي المركز الأول في مسابقة القرأن الكريم بمحافظتى القليوبية والشرقية . Advertisements وأضاف سلامة منذ صغرى وأنا أحب سماع القرأن وحفظه و لم يمنعنى ذلك من استكمال دراستى ، فإننى أذهب الي المدرسه صباحا وعند عودته أستكمل حفظ القرأن. .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طفل ينافس كبار القراء .. اعرف حكاية "سلامة" مع القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.