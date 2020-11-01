شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توجه بتطهير ترعة عزبة الفوكس بالمنيب من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة فى ردها الرسمى على شكوى وردت لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع بعنوان "أهالى عزبة الفوكس بمحافظة الجيزة يناشدون تطهير الترعة " أنها ستنفذ حملة مكبرة لرفع االمخلفات من و حول الترعة محل الشكوى بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، مع المتابعة لمنع تراكم القمامة مرة أخرى .

وكان القارئ محمود محمد فتح الله من سكان منطقه ترسا فى المنيب امام عزبة الفوكس تقدم عبر خدمة صحافة المواطن بمناشدة لمحافظة الجيزة برفع مخلفات الترعة لما تسببه من تلوث الترعة وتراكم القمامة بها مما أدى لانتشار الامراض والرائحة الكريهة".

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