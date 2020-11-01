شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد حشاد نقيبا لقراء القرآن الكريم بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة.

صدق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم جاء على النحو التالى:

أولًا : إعلان فوز فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه من بين المتقدمين .

ثانيًا : إعلان فوز 17 عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم من بين المتقدمين ، وهم :

1- إبراهيم السيد إبراهيم المتولي

2- محمود محمد حسن الخشت

3- محمد عبد القادر بيومي سلطان

4- الشحات السيد حسن شاهين

5- محمد عبد الموجود عبد المقصود

6- محمد محمد محمد إسماعيل

7- صديق محمود صديق المنشاوي

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8- طه محمد نعمان حسين

9- أحمد عوض إسماعيل فيوض

10- محمد محروس محمد طلبة

11- حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي

12- حسين حسن عبد العال السويفي

13- محمد مصطفى محمد الشرقاوي

14- محمد السيد كسكين حسن

15- عبد الباسط محمد أحمد عمارة

16- أحمد فرج الله محمود الشاذلي

17- حسين إبراهيم فتح الله محمد

ثالثًا: فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8 نوفمبر حتى يوم الثلاثاء 11 نوفمبر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.