شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر مركز التنبؤ بالأمطار على البلاد الى سقوط امطار خفيفة وقد تكون متوسطة الشدة الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية، مشددا فى بيان اليوم على ضرورة توخى الحذر واتخاذ الاجراءات اللازمة التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار المتوسطة الشدة والتى قد تؤدى الى سيول فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.