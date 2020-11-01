تشديدات أمنية ومنع دخول مرافقين مع مرتضى منصور بطعنه على قرار الأوليمبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت قوات الأمن بمجلس الدولة، من التواجد الأمنى بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة، قبل بدء جلسة مرتضى منصور فى الطعن المقام منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، فيما منع امن المجلس دخول مرافقين مع رئيس مجلس الدولة لحضور الجلسة، فيما شهدت المحكمة مشادات كلامية بين الامن ومرافقين مرتضى لمنع دخولهم. Advertisements واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية. كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، فى 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم ايقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات.

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