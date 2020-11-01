التأمينات: أرشيف ملفات الأوراق يستحوذ 40% من مساحة المكاتب وجارى ميكنتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أنه سيتم ميكنة مكاتب هيئة التأمينات لتسهيل إجراءات تأدية الخدمات، لافتا إلى أن أرشيف ملفات الأوراق تستحوذ على 40% من مساحة مكاتب التأمينات
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لاستعرض تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعى وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل أنه تم فحص الشكاوى خلال الفتر المقبلة وتبين أن الغالبية منها كانت تخص تأخر صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات وبتحليل الظاهرة اتضح وجود مشكلة كبيرة فى العاملين بالقطاع الخاص وعملهم فى اكثر من مكان وفى أكثر من منطقة ولديهم مدد تأمينية كثيرة، لافتا إلى أنه تم وضع نظام والبدء فى تنفيذه منذ 10 أيّام معتمد على الحاسب الآلى لصرف المعاشات للمستحقين دون الانتظار لتداول الملفات يدويا.
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