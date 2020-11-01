شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنشر خرائط توقعات مركز التنبؤ بحالة الطقس لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نماذج مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، توقعاته لحالة الطقس على مدار 3 أيام والتى تشير إلى سقوط أمطار متوسطة اليوم على محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط الصعيد وتقل شدتها على شمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وقد تصل الى بعض محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

ويتوقع المركز سقوط أمطار متوسطة الشدة غدا الاثنين على وسط سيناء وتقل شدتها على البحر الأحمر ووسط الصعيد، أما يوم الثلاثاء فيشهد سقوط أمطار على خفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وشدد المركز على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

Advertisements

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.





