"أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى".. فى منتدى الحوار الثقافى بالأوقاف الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش منتدى الحوار الثقافي الثاني الذي يعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء المقبل، أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة، مع التأكيد أن القيم لا تتجزأ، والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكترونى.
وقالت الوزارة في بيان اليومإن الإنسان الشريف شريف حيثما كان، عالمه الافتراضي كعالمه الواقعي سواء بسواء ، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رءوس الأشهاد ، وإشاعة الفحش فحش ، يقول الحق سبحانه : "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
ومن المقرر أن يشارك في المنتدى كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، والدكتور سامي محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق ، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور.
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