شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بسرعة مقابلة المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، اجتماعا مع المديريات على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، وشدد على ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد، وتنفيذ جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية وسرعة مقابلة المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية الأسبوع المقبل .

كما أكد جمعة، على ضرورة وصول مجموعات الكتب من إصدارات "رؤية" والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجميع الأئمة قبل نهاية نوفمبر الجارى ، ومتابعة توزيع الزى اللازم على جميع الأئمة .

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وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن فتح باب التقدم للراغبين فى الحصول على منحة الماجستير من الأئمة والعاملين بالأوقاف، حيث توفر الوزارة منحة الماجستير هذا العام بالتعاون مع أحد المعاهد العليا، بحيث لا يتحمل الباحث أى تكاليف مادية طوال فترة الدراسة بما فى ذلك الكتب الدراسية بالسنوات التمهيدية، وقالت الوزارة إنها ستتقاسم والمعهد فى إطار التعاون بينهما تحمل التكاليف، مع العلم بأن الملتحقين بالمعهد يحققون نتائج مشرفة، وأنهى عدد كبير من الملتحقين بالمعهد فى إطار هذا التعاون الدراسة التمهيدية للماجستير وهم بصدد تسجيل رسائلهم العلمية ، فى حين حصل عدد غير قليل من الملتحقين بالمعهد سابقًا على درجة الماجستير وسجل بعضهم درجة الدكتوراه بعدد من الجامعات المصرية الحكومية.