شكرا لقرائتكم خبر عن طب الأسنان بنات جامعة الأزهر تنظم حفل استقبال الطالبات المستجدات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر حفلَ استقبالٍ للطالبات المستجدات بحضور الدكتورة إيناس طلعت، عميد الكلية، والدكتورة ياسمين المهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد شيبة، مدير الكلية، وعزة غريب، مدير مكتب رعاية الطالبات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات.

بدأ الحفل بتوزيع الهدايا التذكارية على الطالبات، ثم تلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لعميدة الكلية؛ التى أعربت خلالها عن خالص ترحيبها بالطالبات المستجدات فى أسرة طب الأسنان بنات، وحثَّتهن على الاهتمام بالدراسة والاطلاع، والالتزام بالمنهج الأزهرى الوسطى المعتدل، ومراعاة الإجراءات الاحترازية كافة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين المهدي، وكيل الكلية، نظام الدراسة هذا العام؛ حيث فُعِّلَ نظام التعليم الإلكترونى عبر منصات الكلية، وبينت لهم الخطوات التى يجب اتباعها لتحقيق أعلى إفادة من هذه الآلية التعليمة الجديدة، مؤكدة أنه خلال الحفل روعى التباعد الاجتماعى وباقى الإجراءات الاحترازية والوقائية فى أثناء مراسم الحفل وفعالياته.

جدير بالذكر أن كلية طب الأسنان بنات، جامعة الازهر بالقاهرة ، كانت فى طليعة الكليات التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء .