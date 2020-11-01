شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أسوان يرسم راهبان جديدان لدير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، اليوم الأحد، طقس صلوات رهبنة إثنين من طالبى الرهبنة بالمزرعة التابعة للدير بالخطاطبة.

وقالت الكنيسة القبطية فى بيان، اليوم الأحد، صلى الأنبا هدرا مطران أسوان صباح اليوم طقس صلوات رهبنة الراهبين الجديدين بمشاركة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت بالمزرعة، والراهبان الجديدان هما الراهب كيرلس الباخومي، والرهب سدراك الباخومي.

وتعد هذه الرسامات هى الثانية التى يقوم بها الأنبا هدرا هذا العام، حيث تمم طقس إقامة الرهبان لثلاثة من الذين أتموا فترة الاختبار بالدير، وهم الراهب حنانيا الباخومى بالدير بإدفو، والراهب يسطس الباخومى والراهب بولس الباخومى لمزرعة الدير بالخطاطبة، يناير الماضى، وصلى بعدها القداس الإلهى واشترك مع نيافته مجمع رهبان الدير.

يذكر أن الكنيسة القبطية، قامت بالعديد من رسامات الرهبان خلال الفترة الماضية، وفى أكتوبر العام الماضى، ترأس الأنبا إبرآم مطران الفيوم اليوم الخميس، صلوات رسامة رهبان جدد بدير الأنبا مكاريوس بوادى الريان الذى يخضع لإشراف المطران، بعد وضع الدير تحت سلطة الكنيسة عقب سنوات من الأزمات.