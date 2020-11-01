شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية بمصر تشدد على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت منظمة الصحة العالمية بمصر، على ضرورة أخذ مصل الإنفلونزا، مشيرة إلى أن الانفلونزا العادية يمكن أن تتسبب فى مرض وخيم لنفس الفئات المعرضة بشدة لخطر الإصابة بكوفيد 19، لاسيما كبار السن والذين يعانون من حالات صحية كامنة.



الصحة العالمية بمصر

وقالت منظمة الصحة العالمية فى مصر فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر،"لماذا لا يزال علينا التطعيم ضد الإنفلونزا؟"، مضيفة، "الإنفلونزا يمكن أن تتسبب فى مرض وخيم لنفس الفئات المعرضة بشدة لخطر الإصابة بكوفيد 19، لاسيما كبار السن والذين يعانون من حالات صحية كامنة، ولأن النظم الصحية تقع بالفعل تحت وطأة الضغط الناجم عن كوفيد 19، وينبغى ألا تضطر إلى التعامل أيضا مع مرضى الإنفلونزا".

وتابعت :"لأن لقاحات كوفيد 19، ماتزال قيد الإعداد، بينما لقاحات الأتفلونزا موجودة منذ أكثر من 50 عام ويمكننا بالفعل الاستفادة منها".