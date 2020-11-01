شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: الربط الإلكترونى مع الجهات الحكومية يسهل الحصول على الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التكليفات الرئاسية لخطة تطوير والتحول الرقمى للهيئة والتى تهدف إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .

وحول استثمارات أموال التأمينات أكد عوض أنه صدرت تكليفات رئاسية بضرورة حوكمة استثمار تلك الأموال وبطريقة آمنه لتحقيق أقصى عائد ممكن ينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وبما يحقق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأشار عوض إلى أن الهيئة تقدم خدمات تأمينية بصورة مستمرة إلى ما يقارب 25 مليون مواطن منهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بالإضافة إلى ما يقارب من 14 مليون مؤمن عليه ويتم تقديم تلك الخدمات بنظام تقديم الأوراق والمستندات إلى المناطق التأمينية المنتشرة على مستوى الجمهورية مما يتطلب ضرورة توجه طالب الخدمة لمقر المكاتب التأمينية وتقديم كافة المستندات المطلوبة مما يترتب عليه إطالة الفترة الزمنية للحصول على الخدمة وضياع وقت ومجهود المواطن.

Advertisements

أكد عوض على ضرورة الربط الإلكترونى مع كافة جهات الدولة التى تتعامل مع المواطنين مثل " المرور – الأحوال المدنية – وزارة العدل " وذلك للحصول على كافة البيانات المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة إلى إنتقال المواطن بين أكثر من جهة للحصول على الخدمة المطلوبة .

وتابع انه من اولى تلك التكليفات الرئاسية هى ضرورة العمل على رفع المعاناة عن المواطنين التخفيف عن كبار السن من اهالينا منمنْ افنوا عمرهم فى خدمة الوطن فكانت التكليفات الرئاسية تشير إلى ضرورة إيجاد آليه تضمن حصول جميع من يتعامل مع الهيئة على خدماتهم بكل سهولة ويسر دون ضرورة التواجد بمكاتب التأمينات بحيث يمكنه الحصول على الخدمة من مقر سكنة بإطلاق بوابة إلكترونيه تتاح لكافة المواطنين يمكن من خلالها الحصول على كافة الخدمات وتقديم المستندات المطلوبة خلالها بالإضافة إلى فتح مكاتب أمامية مزودة بأماكن انتظار لائقة لأهالينا غير الراغبين بالتعامل مع البوابة الإلكترونية وبأماكن انتظار لائقة .

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعى إنه جارى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطط قصيرة الأجل ذات المردود السريع والتى تنعكس بالإيجاب على المواطن والمرتكزة على إعادة هندسة إجراءات كافة الخدمات المقدمة وتقليل دورتها المستندية حتى الوصول إلى اكتمال منظومة التطوير المستهدفة .