شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة الأردنية تعقم مبناها بعد اكتشاف إصابات كورونا وتحليلات للمخالطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة السياحة والآثار الأردنية عملية تعقيم وتطهير لمبنى الوزارة بعد ثبوت إصابة أحد موظفيها، وأوضحت الوزارة أنه سيجرى التنسيق مع وزارة الصحة وأجهزتها، لإجراء فحوصات كورونا لعدد من موظفيها اعتبارا من صباح اليوم الأحد، بعد الكشف عن إصابة أحد الموظفين بالفيروس، بالإضافة إلى تطبيق البروتوكولات المعتمدة فى تعقيم مبنى الوزارة، وتخفيض نسبة الموظفين العاملين داخل الوزارة، واعتماد العمل عن بعد.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، استمرار تقديم خدماتها كافة عن بعد واستقبال المعاملات إلكترونيا، حفاظاً على صحة وسلامة المراجعين.

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وكان مساعد أمين عام وزارة السياحة والآثار الاردنى الدكتور على العجارمة، اعلن الجمعة، إصابته بفيروس كورونا.

ودعا الدكتور على العجارمة، الذين خالطهم أو التقى بهم خلال الأيام القليلة الماضية القيام بإجراء الفحوصات اللازمة وعدم الاختلاط لحين التأكد من النتائج، متمنيا السلامة للجميع .

ويشهد الأردن منذ مطلع سبتمبر عام 2020 ارتفاعا قياسيا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس القاتل فى المملكة الأردنية حتى مساء الأربعاء 28 أكتوبر إلى 700 حالة وفاة ونحو 61942 إصابة.