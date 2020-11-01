شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف معاشات نوفمبر فى أول أيام الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات نوفمبر حيث اشارت الى انتظام الصرف اليوم الأحد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وكان اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، قد أكد أنه استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيجرى تقسيم صرف المعاشات من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

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وقال إن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددها 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الأحد والإثنين الموافق الأول والثانى من الشهر، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق الثالث والرابع من نوفمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددها 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الخميس الموافق الخامس من نوفمبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من نوفمبر.

وأكد عوض، أنه فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتيسيراً على أصحاب المعاشات تم توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى، وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.