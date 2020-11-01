شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الاجتماعى تعلن عن آليات جديدة لصرف المعاش عند بلوغ السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أنه جارى وضع آلية جديدة لتسهيل الحصول على المعاشات دون معاناة المستحق للمعاش، حيث سيتم وضع منظومة لمتابعة بيانات المستحق قبل خروجه على المعاش عند سن 60 عاما سيتم حساب جميع مستحقاته لبدء صرف المعاش فى اليوم التالى لبلوغ سن المعاش.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لاستعرض تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعى وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل، أنه تم إطلاق المنصة الإليكترونية للهيئة كما سيتم الربط مع العديد من الجهات لتسهيل تأدية الخدمة للمواطن، فمثلا يوجد 1.5 ملبون سائق مهنى وعند تجديد الرخصة يضطر للحضور الى التأمينات وعند الربط مع إدارة المرور سيستطيع السائق دفع الاشتراكات فى المرور لحساب التأمينات دون إلزامه للحضور إلى مكاتب الهيئة.

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