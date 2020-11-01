الأمن الاقتصادي يضبط 1921 قضية ظواهر سلبية و5519 سرقة كهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية موسعة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1921 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 5519 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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