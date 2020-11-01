المتهم طلب توصيلة.. الداخلية تكشف غموض سرقة دراجة نارية من قائدها كرهاً بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، غموض واقعة سرقة دراجة نارية من قائدها كرهاً عنه بالقليوبية وتحديد وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة مركز بنها) بأنه أثناء قيادته دراجته النارية بطريق (القاهرة -الإسكندرية الزراعي) طلب منه شخص مجهول توصيله إلى محطة وقود بدائرة مركز شرطة بنها ولدى وصولهما إلى إحدى الطرق بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخص آخر باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، وقيام مرافقه بدفعه واستيلائهما على دراجته النارية وهروبهما.

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت تحرياته إلى تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين -لهما معلومات جنائية -مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا باتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية كرهاً عن قائدها وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما باستيقاف المجني عليه بزعم توصيله واستدراجه لمكان تواجد المتهم الثاني وقيام الأخير بتهديده بالسلاح الناري، واستوليا على الدراجة النارية وهربا، وتم بإرشادهما ضبط السلاح المستخدم والدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.