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تأجيل الطعن على براءة ضباط قسم الهرم من تهمة تعذيب محتجز لـ20 ديسمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة النقض، الطعن على براءة 6 ضباط وأميني شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل للمرافعة.

كانت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق ببراءة 6 ضباط وأميني شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

كانت النيابة، قد وجهت للمتهمين التسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه.

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