أحمد مرتضى منصور: "مبروك الدوري على الأهلي وأفريقيا للزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

هنأ أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النادي الأهلي بحصوله على لقب بطولة الدولة العام رقم 42 في تاريخه.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، " مبروك على النادي الأهلي الدوري بس أفريقيا بتاعت الزمالك إن شاء الله".

أضاف أن النادي وجميع اللاعبين على أتم استعداد للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له الأربعاء المقبل، وذلك رغم قرار التأجيل من قبل الاتحاد الأفريقي.

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وأشار أحمد مرتضى منصور، إلى إن قرار اللجنة الأولمبية الصادر بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، غير قانوني باعتبار أنه صادر من جهة لا تمتلك حق عزل رئيس نادي الزمالك..

واختصمت الدعوى المقامة من مرتضى منصور والتي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.