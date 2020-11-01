بينها 1759 تجاوز السرعة.. المرور تضبط 4481 مخالفة متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 4481 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1759 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و182 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 دراجة نارية مخالفة، و28 مخالفة شروط الترخيص، و24 مخالفة موقف عشوائي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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