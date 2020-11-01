مشادة خارج المحكمة لمنع دخول أحمد مرتضى طعن والده على قرارات الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي

نشبت مشادة كلامية بين أحمد مرتضى منصور ومجموعة من محامي وأنصار مرتضى منصور وأفراد الأمن المكلفين بتأمين قاعة المحكمة التي تنظر الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وذلك بسبب منع أفراد الأمن ده لهم إلى القاعة.

وبعد دقائق من انصراف أحمد مرتضى منصور وبعض من محامي رئيس نادي الزمالك عادوا للدخول مرة أخرى، بعد السماح بحضورهم الجلسة.

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واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.