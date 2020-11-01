شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقرر رفع درجة الاستعداد بمرافق المحافظة تحسبًا للظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار على شمال سيناء.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد المرافق الخدمية كافة لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية، وعلى رأسها الموارد المائية والري.