شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أشمون: 46 ألفًا و638 طلبًا للتصالح ومستمرون حتى نهاية نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، استمرار تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ومد فترة التقدم للتصالح حتى أواخر نوفمبر الحالي، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين حتى الآن بلغ 46 ألفًا و638 طلبًا بنطاق مركز ومدينة أشمون منذ بدء الأعمال.

وأشار إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه، شدد سرور على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم على التقدم بطلبات التصالح، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المبنى المخالف بعد انتهاء المدة المقررة للتصالح حتى أواخر الشهر الحالي.