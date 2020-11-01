شكرا لقرائتكم خبر عن توافد مئات الأقباط علي دير الأنبا صموئيل في قداس الأحد لإحياء الذكرى الثانية للشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المئات من الأقباط على مقر دير القديس الانبا صموئيل المعترف بجبل القلمون شمال غرب المنيا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لحضور قداس الأحد.

وكان دير الأنبا صموئيل المعترف، أصدر بيانا يوضح فيه عدم إلغاء الدير للذكرى السنوية الثانية لشهداء الدير في الحادث الإرهابي الذي تعرض له زوار الدير قبل عامين.

وجاء نص البيان :«لا توجد أي نية لإلغاء سنوية الشهداء، المقرر إقامتها اليوم الأحد.. فهي ذكرى شهداء دير أنبا صموئيل الحادث الثاني ويؤكد الدير على استقباله لجميع المشاركين في تأبين الشهداء، على ـأن يبدأ الدخول من الساعة السابعة والربع، والخروج بحد أقصى الساعة ٤مساءا».

وتابع بيان الدير.. يكون قداس الذكرى الساعة العاشرة صباحا بكاتدرائية الأنبا صموئيل الجديدة لاستيعاب الجميع والتباعد بقدر المستطاع.

ويؤكد الدير على عدم دخول أي شخص بدون كمامة وكحول بقدر المستطاع، والتنويه أكثر من مرة على عدم التدافع لسلامة الجميع.

ونتمنى من لديه أي اعراض لفيروس كورونا المستجد عدم الحضور لسلامة الجميع ونؤكد على دخول الجميع.

ولفت بيان دير الأنبا صموئيل انه بشأن البيان الكنسي الصادر من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني، يتم تفعيله بعد ذكرى السنوية.

وكان طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا، شهد حادثين ارهابيين استهدفا زوار الدير، خلال اقل من عام، استشهد في الحادثين اكثر من اربعون شهيد بخلاف عشرات المصابين .

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الحادث الأول استشهد فيه 28 من أقباط محافظتي المنيا وبني سويف، في 26 من مايو عام 2017، إثر استهداف عناصر إرهابية لحافلات تقل الأقباط، وهم في طريقهم لدير «الأنبا صموئيل المعترف»، غرب مركزي مغاغة والعدوة، أقصى شمال محافظة المنيا.

والحادث الثاني كان لحافلتين تقل أقباط في نوفمبر 2018 تعرضت لهجوم من مسلحين ملثمين، أثناء عودة الحافلتين من زيارة لدير الأنبا صموئيل المعترف أقصى شمال غرب محافظة المنيا، وأسفر الهجوم من استشهاد 7 أقباط وإصابة 18 آخرين.