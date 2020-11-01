بالأسماء.. تخويل بعض الضباط صفة مأموري الضبط القضائي بمشروع «سرفيس القاهرة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 245، قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، بتخويل بعض الضباط المعينين بمشروع السرفيس بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999، و121 لسنة 2008. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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