شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «تعليم النواب»: اجتماعان لمناقشة زيادة أجور المعلمين (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالرحمن برعى، عضومجلس النواب عن بنى سويف، وعضو لجنة التعليم، ان القانون الجديد للمعلمين يشمل زيادات جديدة لهم وان لجنة التعليم والبحث العملى تعقد إجتماعين الاول لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين، بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والازهر الشريف.

وتعقد لجنة التعليم، أيضا اجتماعا اليوم لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وامريكا بشان التعليم الاساسى، ومناقشة التعاون بين مصر وامريكا في العلوم والتكنولوجيا.

وكشف برعى على ان بدل المعلم يزداد ففى وظيفة كبير معلمين يصل الزيادة إلى 180 جنيها ومعلم خبير يصل إلى 165 جنيها ومعلم اول «أ» 125 جنيها، و100 جنيها للمعلم اول، و75 للمعلم المساعد .