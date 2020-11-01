شكرا لقرائتكم خبر عن «دكتور الغلابة».. مبادرة يدشنها بيت العائلة بملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن شباب بيت العائلة المصرية بمركز ملوي بالمنيا، مبادرة (دكتور الغلابة) لخدمة أهالي مركز ومدينة وملوي .

حيث اجتمع أعضاء لجنة الشباب ببيت العائلة بملوي مع عدد من الأطباء والصيادلة، سفراء الخير والبر، بالتعاون مع عدد من مراكز التحاليل والاشعة الطبية ودعم رجال أعمال الخير بمركز ملوي.

وشجع أعضاء بيت العائلة، أهالى المنيا، على المشاركة في هذه المبادرة الخيرية لمساعدة المحتاجين .