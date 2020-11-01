شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام الدراسة بعدد من مدارس العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم انتظام الدراسة في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية.

وقام المحافظ بزيارة مدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين ومدرسة العريش الثانوية الفندقية ومدرسة آل الشوربجي الثانوية الزخرفية بالعريش، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمدارس، بجانب متابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

وأكد المحافظ على انتظام العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليمية وفقا للآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم..مشددًا على الحرص على طابور الصباح وتحية العلم، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على لمواجهة فيروس كورونا .

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم على أن اجمالى عدد طلاب المراحل التعليمية المختلفة على مستوى محافظة شمال سيناء يبلغ ١١٤ ألف و٦٧٥ طالبا وطالبة، من بينهم ١٠٤ آلاف و٥٩٨ طالبا وطالبة بالتعليم العام و١٠ آلاف و٧٧ طالبا وطالبة بالتعليم الفنى، موزعين على ٦٢٤مدرسة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية .

رافق المحافظ خلال جولته على المدارس كلا من مني أبوالمعاطي، مدير عام ادارة العريش التعليمية وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بالمديرية وعدد من القيادات التعليمية.

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محافظ شمال سيناء يتفقد المدارس

محافظ شمال سيناء يتفقد المدارس

محافظ شمال سيناء يتفقد المدارس

محافظ شمال سيناء يتفقد المدارس

محافظ شمال سيناء يتفقد المدارس

محافظ شمال سيناء يتفقد المدارس