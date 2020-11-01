شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 22 مواطنًا يتخلون عن الجنسية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 245، قرار وزير الداخلية، رقم 1625 لسنة 2020، بشأن التجنس بجنسية أجنبية.

ونص القرار أنه يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم محمد حسين محمد محمود وآخرهم ألبير نعيم حلمي بطرس، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.