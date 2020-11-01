شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات اختراق الصمت الانتخابي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حازم العبيدي، الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني، إن الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستبدأ بداية من الساعة 12 ظهر اليوم، حيث يحذر على المرشحين أي نوع من الدعاية، وفي حال اختراق الحذر تصل العقوبات للشطب وعدد من الغرامات.

وأضاف العبيدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على قناة TeN، أن العقوبات تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، موضحًا أن الغرامة متدرجة حسب درجة الجُرم، وحسب تعدد فترة الصمت.

وأكد العبيدي في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي، أن فترة الصمت الهدف منها هو منح الناخبين فرصة للتفكير والتروي واختيار الأكفأ دون التأثير على أرادته، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعطت الحق لوسائل الإعلام في استثناء وحيد وهو الدعوة للمشاركة وتحفيزه المواطنين على الاقتراع دون الالتفات لأي مرشح.

وتابع: على الناخب دراسة البرامج الانتخابية ومدى تحقيقها ومدى امتلاك المرشح للقدرة والآليات على تنفيذ برنامجه، حتى ينتقي الأقدر على آداء خدمته للمواطن وتقديم برلمان يفيد الدولة.

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